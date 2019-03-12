İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

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DENİZLİ/MANİSA/ İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Denizli, Manisa ve Aydın'da etkinlikler düzenlendi.İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yılı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı video sunumu ve oratoryo gösterisiyle devam etti.Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.Öğrencilerin marşın yazıldığı süreçte yaşanan olayları canlandırdıkları etkinlikte en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.Denizli ve Aydın'daki etkinliklerDenizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerince anma programı düzenlendi. Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının işlendiği belgesel gösterimi yapılarak milli şairin İstiklal Marşı ile ülkenin kurtuluş destanını kaleme alması anlatıldı. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyan öğrenciler, oratoryo gösterisi sundu.Aydın'ın Çine ilçesindeki etkinlikler Çine Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Çine Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirlerin ardından oratoryo gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.