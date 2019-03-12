12 Mart 2019, 17:11
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kültür Merkezinde düzenlenen programdaki konuşmasında, Ersoy'un, fikir ve edebiyat dünyasının en güçlü kalemlerinden biri olduğunu belirterek, "En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır." dedi.

Programa, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Gülnar, Güncel
Kaynak: AA