İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kültür Merkezinde düzenlenen programdaki konuşmasında, Ersoy'un, fikir ve edebiyat dünyasının en güçlü kalemlerinden biri olduğunu belirterek, "En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır." dedi.
Programa, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı
Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Gülnar, Güncel
Kaynak: AA