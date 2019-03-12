İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Bilecik
'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Meryem
Avcu, Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk ulusunun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan, hiçbir zaman ölmeyecek mütemadiyen yaşayacak mukaddes bir marş olduğunu söyledi.
Mehmet Akif Ersoy
'un, İstiklal Marşı'nda Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlattığını belirten Avcu, "Çanakkale
Savaşları'nı yazdığı bir şiirle anlatan anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, topyekun milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'na da İstiklal Marşı'mızı armağan etmiştir. İstiklal Marşı hem Türk ulusunu hem de Mustafa Kemal'i mükemmel bir surette anlatan destan hüviyetindedir." dedi.
Öğrencilerin sunduğu "İstiklal Marşının doğuşu" konulu müzikli dinletinin ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Nihat Can
ve 2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
ödüllerini verdi.
Törene, AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA