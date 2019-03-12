İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Kaynak: AA

Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından programı düzenlendi.Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Hamdoğlu, programda yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ruhunu, tarihini, bağımsızlık sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan, Türk milleti var oldukça nesiller boyunca yüreklerde hissedilecek, coşkuyla okunacak bir milli marş olduğunu belirtti.Gençlere seslenen Hamdoğlu, "İstiklal Marşı'nı anlayabilmek ve onun ruhunu kavrayabilmek için öncelikle Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi tanımak, onun tüm benliğinde muhafaza ettiği vatan sevgisini, milli mücadele ruhunu, Allah inancını bilmek ve bu yüce duygularla ortaya çıkan vatan, millet ve hürriyet kavramlarını damarlarınızda dolaşan o asil kanda hissetmemiz gerekir." dedi.Etkinlikte okul öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi.Programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, vali yardımcıları, 2'nci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.