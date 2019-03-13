13 Mart 2019, 08:39
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve oratoryosunun sergilenmesinin ardından "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Pazaryeri, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA