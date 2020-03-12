İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde program düzenlendi.
12.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde program düzenlendi.
Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adil Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi. Şiir dinletisi ve ödül töreninin ardından program sona erdi.
Programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkan Vekili Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, protokol üyeleri, öğrencilere ve vatandaşlar katıldı.
Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adil Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi. Şiir dinletisi ve ödül töreninin ardından program sona erdi.
Programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkan Vekili Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, protokol üyeleri, öğrencilere ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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