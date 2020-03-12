Menü
Haberler ›› Güncel ››İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü - Güncel

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sekmen, mesajında, İstiklal Marşı'nın hürriyetine sevdalı olan aziz milletin milli dirilişinin ve şahlanışının akdi olduğunu belirtti.
İstiklal Marşı'nın milli haysiyet ve hassasiyetin yanı sıra Türk'ün ortak milli değerlerinin de en manzum ifadesi olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı, bizim yol haritamız, yüksek değerlerimizi ifade eden güç kaynağımız, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık ölçümüz, kırmızı çizgimizdir. Milli mücadelemizin en hususi biçimde dile getirildiği İstiklal Marşı'nı kaleme alan Ersoy ise milli hafızamıza kayıt düştüğü değerler, öğütler ve tavsiyeleriyle milli hislerimize tercümanlık eden yegane isimdir. İstiklal Marşı yüreklerimizde mahfuz olan vatan, bayrak ve millet aşkımız, hürriyet, istiklal ve istikbal tutkumuzdur. "
Sekmen, İstiklal Marşı şairi Ersoy'u rahmet ve minnetle anıp şükranla yad ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı