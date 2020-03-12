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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yağız'ın konuşması Öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu tarafından öğrencilere ödüllerinin verilmesi - KastamonuKastamonu'da...

12.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:15
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi
Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yağız'ın konuşması
Öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu tarafından öğrencilere ödüllerinin verilmesi - Kastamonu
Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yağız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından öğrenciler oratoryo seslendirdi, tiyatro gösterisi sunuldu ve müzik dinletisi yapıldı.
Daha sonra anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Programa Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri

Kaynak: AA

Etiketler : Rıfat Ilgaz, Kastamonu, Güncel

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