İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Ankara Valisi Vasip Şahin, "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklalimiz için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
Ankara Valisi Vasip Şahin, "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklalimiz için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Şahin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un milletin hürriyet tutkusunu en güzel şekilde kaleme aldığını belirtti.
Taceddin Dergahı'nın küçük bir odasında, onu güçlü kılan inanç ve değerlerini ifade eden milli marşı yazarken, milletin hislerine tercüman olarak İstiklal Mücadelesi'ni ölümsüzleştirdiğini aktaran Şahin, mesajında şunları kaydetti:
"Mehmet Akif, mütevazı, merhametli ve vakur kişiliğiyle örnek alınabilecek bir şahsiyettir. Akif, vatanını ve milletini seven, bir münevver olmasının yanında bizzat içinde yer aldığı milli mücadelede yaşanan zorlukları bilen ve bu zorlukların doğuracağı sonuçları görüp, aşmanın yollarını gösteren bir mütefekkirdir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde milli birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılını idrak ediyoruz. 'O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır.' sözleriyle Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklalimiz için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Şahin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un milletin hürriyet tutkusunu en güzel şekilde kaleme aldığını belirtti.
Taceddin Dergahı'nın küçük bir odasında, onu güçlü kılan inanç ve değerlerini ifade eden milli marşı yazarken, milletin hislerine tercüman olarak İstiklal Mücadelesi'ni ölümsüzleştirdiğini aktaran Şahin, mesajında şunları kaydetti:
"Mehmet Akif, mütevazı, merhametli ve vakur kişiliğiyle örnek alınabilecek bir şahsiyettir. Akif, vatanını ve milletini seven, bir münevver olmasının yanında bizzat içinde yer aldığı milli mücadelede yaşanan zorlukları bilen ve bu zorlukların doğuracağı sonuçları görüp, aşmanın yollarını gösteren bir mütefekkirdir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde milli birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılını idrak ediyoruz. 'O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır.' sözleriyle Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklalimiz için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Ankara Valisi, Güncel
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