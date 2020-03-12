İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Bursa'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.
12.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:28
Bursa 'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çınar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Maman'ın konuşmasıyla devam eden programda, Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma ve Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan şiir, oratoryo ve çeşitli sunumlardan ve gösteriler yapıldı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çınar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Maman'ın konuşmasıyla devam eden programda, Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma ve Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan şiir, oratoryo ve çeşitli sunumlardan ve gösteriler yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Bursa, Güncel
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