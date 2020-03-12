İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, Gaziantep 'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Aslan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, öğretmen, öğrenciler, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve işaret diliyle öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan videonun izlenmesinin ardından etkinlik, okul öğrencilerince hazırlanan tiyatro gösterisiyle sona erdi.
İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından da İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Eciroğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan video izlendi.
Etkinlik, okul öğrencilerince hazırlanan tiyatro gösterisiyle devam etti.
Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Aslan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, öğretmen, öğrenciler, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve işaret diliyle öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan videonun izlenmesinin ardından etkinlik, okul öğrencilerince hazırlanan tiyatro gösterisiyle sona erdi.
İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından da İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Eciroğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan video izlendi.
Etkinlik, okul öğrencilerince hazırlanan tiyatro gösterisiyle devam etti.
Kaynak: AA
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