İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
12.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:46
Sivas 'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Serginin gezilmesinin ardından anma programına geçildi.
Programda konuşan okul müdürü Bilal Tan, "Milli şairimizi tanımlarken kullanacağımız her bir cümle bizim şuurumuzun hudutlarını zorlayan bir iradenin ifadesi olacaktır. Biz bu topraklarda ezan ve Kur'an seslerini idrak etmiş, duygu toplamış, aşk ve irade ateşi almış bir milletin ferdiyiz. Kim ne derse desin, hangi rüzgar hangi cihetten eserse essin, isterse bütün hainler birleşsin vatan, millet ve Allah yolundan dönmeyeceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından milli şairin eserleri öğrenciler tarafından okundu.
Program, öğrencilerin il protokolü ile birlikte seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsünün okunması ile son buldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Serginin gezilmesinin ardından anma programına geçildi.
Programda konuşan okul müdürü Bilal Tan, "Milli şairimizi tanımlarken kullanacağımız her bir cümle bizim şuurumuzun hudutlarını zorlayan bir iradenin ifadesi olacaktır. Biz bu topraklarda ezan ve Kur'an seslerini idrak etmiş, duygu toplamış, aşk ve irade ateşi almış bir milletin ferdiyiz. Kim ne derse desin, hangi rüzgar hangi cihetten eserse essin, isterse bütün hainler birleşsin vatan, millet ve Allah yolundan dönmeyeceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından milli şairin eserleri öğrenciler tarafından okundu.
Program, öğrencilerin il protokolü ile birlikte seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsünün okunması ile son buldu.
Kaynak: AA
Manşet
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