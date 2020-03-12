İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
12.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:32
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Metin Çiçek; "Mehmet Akif Ersoy, hiç şüphesiz dönemin fikir ve aksiyon insanlarından biridir. Gençliğe ufuk çizen gönül insanıdır. Vatan şairi ve milli şair olarak anılmaktadır. Mehmet Akif 'Asımın Nesli' derken iman, irfan, fazilet ile donanmış karakterli, vatanına, milletine sahip çıkan dahası bunları yüceltmek için tüm insanları seferber eden bir gençlik hayal etmiştir. Milli Marş Yazma Yarışması'na para ödülü almamak kaydıyla katılmaya razı olmuştur. Bu kadim milletin öz benliğinde bulunan duygularını Tacettin Dergahı'nın duvarlarına 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım' dizelerini kazırken tüm dünyaya bu milletin hiçbir zaman esir olmadığını ve olmayacağını haykırmıştır" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından okul öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği gösterilerle etkinlik devam etti. - KAYSERİ
Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Metin Çiçek; "Mehmet Akif Ersoy, hiç şüphesiz dönemin fikir ve aksiyon insanlarından biridir. Gençliğe ufuk çizen gönül insanıdır. Vatan şairi ve milli şair olarak anılmaktadır. Mehmet Akif 'Asımın Nesli' derken iman, irfan, fazilet ile donanmış karakterli, vatanına, milletine sahip çıkan dahası bunları yüceltmek için tüm insanları seferber eden bir gençlik hayal etmiştir. Milli Marş Yazma Yarışması'na para ödülü almamak kaydıyla katılmaya razı olmuştur. Bu kadim milletin öz benliğinde bulunan duygularını Tacettin Dergahı'nın duvarlarına 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım' dizelerini kazırken tüm dünyaya bu milletin hiçbir zaman esir olmadığını ve olmayacağını haykırmıştır" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından okul öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği gösterilerle etkinlik devam etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Metin Çiçek, Güncel
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