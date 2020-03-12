İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.
12.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.
Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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