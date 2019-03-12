İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümünde Anlamlı Klip

Kaynak: AA

Artvin'in Hopa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klip beğeni topladı.İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, kurum çalışanları, ilçenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirerek klip hazırladı.Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü dolayısıyla farklı bir şey yapma fikrinden yola çıktıklarını söyledi.Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını anlatan Yüce, "Daha sonra kurum personelimizin katılımıyla ilçemizden görüntülerin yer aldığı bir klip çekmeye karar verdik. Çekimleri, ilçemiz için anlamlı olduğunu düşündüğümüz mekanlarda yapmaya özen gösterdik. Özelikle İstiklal Marşı'nın, ilçemizin ve kurumumuzun ruhunu yansıtacak bir çalışma olsun istedik." dedi.Yüce, bu çalışmanın hazırlanmasında büyük görev üstlenen usta öğreticiler Nalan Okutur, el sanatları öğretmeni Güldiye Aydemir ve bütün kurum personeline teşekkür etti.