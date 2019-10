İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okudu, gözyaşlarına boğuldu

İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okudu, gözyaşlarına boğulduİstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okuyan Ayşe, "Vatan'ım için okudum" Denizli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü düzenlendiDENİZLİ - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümünü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümünü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Bayramyeri meydanından bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milletvekilleri, protokol ve vatandaşlarda katıldı. Yürüyüşün son bulmasının ardından kutlamalar bando takımının çeşitli marşlar çalmasıyla devam etti. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda coşkulu anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 10 yaşındaki Ayşe Naz Tekeli İstiklal marşının on kıtasını duygu dolu anlarla sahnede okudu.İstiklal marşının on kıtasını ezbere okuyan Ayşe Naz Tekeli, duygu dolu anlar yaşadığını ve çok heyecanlı olduğunu anlatan Tekeli, "Bayrağımı sallarken heyecanlanıyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum. Aslında heyecanlandım ama Vatan'ım için, vatandaş olmak için okudum bunu. Ezbere on kıtasını biliyordum. 29 Ekim'de okumayı çok istiyordum, okudum" dedi.Tekeli 'nin annesi Serap Tekeli, "Etkinlikler çok güzel, bayramı yaşıyoruz gün boyu etkinlikler devam etti, yürüyüşlere katıldık. Dün akşam fener alayına katıldık Yenişehir'de, çok güzel çok memnunuz. Başkanlarımız canla, başla çalışıyorlar, vatana, millete hayırlı evlat olmaları için elimizden geleni yapıyoruz, onunla gurur duyuyorum. Bu konuda çok mutluyum" ifadeleri ile belirtti.