Haberler » Güncel » İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı - Haber

İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Bağcılar Belediyesinin düzenlediği özel programla anıldı.

28.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:02 İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Belediyesinin düzenlediği özel programla anıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Sarayı'nda Asımın Nesli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen anma programına katılan gazeteci-yazar Yusuf Kaplan "Mehmet Akif ve Asımın Nesli" başlıklı seminer verdi.
Kaplan, Osmanlı Devleti'nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir enderundan bahsederek, "Gençliği kurtarmamız lazım. Bu ülkenin önünü açacak insanlarını yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez, sıradışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım. Bunun adı enderun. Tarihte birçok uygarlık bunun uygulamasını da yaptı." ifadelerini kullandı.
Enderunda çocukların 7-8 aşamalı eğitimden geçirildiğini, ilk aşamada yüzde 30'unun elendiğini kaydeden Kaplan, "Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek. Daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem. Tam sizin yapacağınız bir şey." değerlendirmesinde bulundu.
Kaplan, seminerde kendisine yönlendirilen gündeme ve eğitime ilişkin soruları da cevaplandırdı.

Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14   DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
13:13   Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi - Haber
13:12   Ordu'da caddeye eski spor sahalarındaki halılar serildi - Haber
13:11   Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:07   İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul Şampiyonu - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:16:26