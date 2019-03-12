İstiklal Marşımız 98 Yaşında

Türk Milleti'nin bağımsızlık sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmesi sebebiyle düzenlenen programa Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif çok yönlü bir aydındır

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk konuşmayı Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli yaptı. Bilekli konuşmasında; " Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı dünyadaki en haklı, en kutsal savaşlardan birinin, sömürgeciliğe karşı verilmiş ilk kurtuluş savaşının ulusal haykırışı, direnişi, heyecanı anlatan eşsiz bir yapıttır. Mehmet Akif güçlü anlatımıyla seçkin bir eser oluşturmuş, özlü dizeleriyle ulusumuzun yönelen tehditlere kararlılıklara direneceğini, bağımsızlığını koşullar ne olursa olsun koruyacağını dünyaya duyurmuştur. Mehmet Akif edebiyatçı, şair, eğitimci, gazeteci ve veteriner hekim olma özellikleriyle çok renkli kişiliğine bir de milletvekilliği eklemiştir. Böylesine toplumsal verimliliğini en üst seviyeye çıkarmış etkisi çağını açmış bir Türk aydınıdır. Onun en büyük eseri olan İstiklal Marşı bizim umut pınarımızdır; milletimizin şanlı destanıdır. Bugün Türk insanının İstiklal Marşı'na sıkı sıkı sarılmasına, daha gür bir sesle okunmasına ihtiyacımız vardır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Bu marş duygu yüklüdür, anlam yüklüdür

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün"Ne Mutlu Türküm diyene" sözünün altını çizerek başladı. Başkan Bakıcı konuşmasına; " Bu Millet öyle asil bir millettir ki; kendini yoktan var etmiştir. Tarihimize baktığımız zaman İstiklal Savaşı dahil olmak kaydıyla bu noktaya gelişimizdeki süreç bu milletin ne kadar asil bir millet olduğunu göstermektedir.Mehmet Akif Ersoy öylesine bir marş yazmıştır ki; her mısrası duygu yüklüdür, anlam yüklüdür. Diğer ülkelerin marşlarıyla kıyasladığımız zaman bizim marşımızdaki duyguların bambaşka olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bu millet, bu İstiklal Marşı'nı kanıyla, canıyla, vatanını var ederek yazmıştır. Onun içindir ki; bu bayrak ilelebet göklerde dalgalanacaktır. Bu millet ilelebet var olacaktır. Bu vatan her zaman Türk'ün vatanı olarak kalacaktır. Bizim için bayrağın, vatanın, milletin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunlardan vazgeçmemiz asla ve asla mümkün değildir.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere;bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için canını feda etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" diyerek devam etti.

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Bakıcı; " Bize düşen görev vatanınızı sevmektir, bayrağımızı sevmektir. Bu sevgiyi çalışarak, çok daha fazla çalışarak taçlandırabiliriz. Eğitim, bilim ve kültür içerisinde olarak taçlandırabiliriz. Bu ulusu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı bizlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk işaret etmiştir. Biz bu yolda ilim, irfan, insanlık ve sevgiyle yürüyeceğiz" dedi.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise yaptığı konuşmada milli mücadeleve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecine değindi. Konuşmasında salonda bulunan öğrencilere seslenen Kaymakam İnci; "Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bu ülkeyi bilimde, teknikte, sanayide yükseltecek olanlar sizlersiniz. Bugün dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü sebebiyle Selçuk'ta düzenlenmiş olan resim, kompozisyon veşiir dalında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 98. Yılı ve Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü sebebiyle düzenlenen program Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Bir Marş Doğuyor" adlı gösterinin sunumu ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler