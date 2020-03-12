İstiklal Marşını bu sefer yabancı uyruklu öğrenciler söyledi
İstiklal Marşını bu sefer yabancı uyruklu öğrenciler söyledi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İstiklal marşı okundu.
12.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:28
İstiklal Marşını bu sefer yabancı uyruklu öğrenciler söyledi
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İstiklal marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Simav İbrahim Eren İmam hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alper Güngör tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, şiirler okunarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okuduğu İstiklal marşı, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. İzleyenlerden büyük takdir ve alkış toplayan etkinliğin ardından, özel eğitim öğrencilerinin İstiklal marşı klip çalışması gösterisi izlendi.Program, katılımcıların toplu olarak söylediği İstiklal marşı ile sona erdi.
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İstiklal marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Simav İbrahim Eren İmam hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alper Güngör tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, şiirler okunarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okuduğu İstiklal marşı, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. İzleyenlerden büyük takdir ve alkış toplayan etkinliğin ardından, özel eğitim öğrencilerinin İstiklal marşı klip çalışması gösterisi izlendi.Program, katılımcıların toplu olarak söylediği İstiklal marşı ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstiklal Marşını bu sefer yabancı uyruklu öğrenciler söyledi
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