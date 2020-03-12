İstiklal Marşının 99. yılı kutlandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı ve M. Akif Ersoy'u anma günü kutlandı.
12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:45
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı ve M. Akif Ersoy'u anma günü kutlandı.
Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tertip edilen anma gününe Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Baş Savcısı Ufuk Ersungur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program açılış konuşmasında günün anlam ve önemini İfade eden felsefe öğretmeni Serpil Zeren, bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşının milli karakterimizi ve istiklal mücadelemizi anlattığını ifade etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu eden sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler, Akif'in "Bülbül" ve " Ey yolcu uyan" adlı şiirlerini okudu. İstiklal Marşını en iyi okuyan, şiir, makale ve resim yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi. Program İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması birincisi olan Esence Süleyman Avcı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cansu Alper, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyup yorumlayarak salondakilerin takdirini topladı. - BURSA
Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tertip edilen anma gününe Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Baş Savcısı Ufuk Ersungur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program açılış konuşmasında günün anlam ve önemini İfade eden felsefe öğretmeni Serpil Zeren, bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşının milli karakterimizi ve istiklal mücadelemizi anlattığını ifade etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu eden sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler, Akif'in "Bülbül" ve " Ey yolcu uyan" adlı şiirlerini okudu. İstiklal Marşını en iyi okuyan, şiir, makale ve resim yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi. Program İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması birincisi olan Esence Süleyman Avcı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cansu Alper, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyup yorumlayarak salondakilerin takdirini topladı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Mudanya, Bursa, Güncel
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