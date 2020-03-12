İstiklal Marşının kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreninde kolonyalı önlem
İstiklal Marşının kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreninde kolonyalı önlem Korona virüsü nedeniyle programa katılan katılan davetlilere kolonya ikram edildi Gaziantep'te düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde programa katılanlara...
12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:22
İstiklal Marşının kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreninde kolonyalı önlemKorona virüsü nedeniyle programa katılan katılan davetlilere kolonya ikram edildi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde programa katılanlara salon girişinde kolonya ikram edildi. Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Türkiye'de korono virüs tespit edilmesi nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında programa katılanlara kolonya ve şeker ikram edildi. Salon girişinde bekleyen bir grup öğrenci ise programa katılan tüm protokol ve öğrencilere kolonya ikramı yapılırken, davetliler de virüs endişesi ile kolonya almayı ihmal etmedi. Programın açılışında konuşan Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kara yaptı.Kara, konuşmasında Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren istiklal marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir eser olduğuna değinerek, "Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel gösterge ifadesi olan istiklal marşımızı bize armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal marşını anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, milli mücadele ruhunu yakından tanımak bu ruhu hakkıyla hissetmek gerekir" dedi.Mehmet Akif Ersoy belgeseli gösterimi ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan sunumun ardından program sona erdi.
GAZİANTEP - Gaziantep 'te düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde programa katılanlara salon girişinde kolonya ikram edildi. Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Türkiye'de korono virüs tespit edilmesi nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında programa katılanlara kolonya ve şeker ikram edildi. Salon girişinde bekleyen bir grup öğrenci ise programa katılan tüm protokol ve öğrencilere kolonya ikramı yapılırken, davetliler de virüs endişesi ile kolonya almayı ihmal etmedi. Programın açılışında konuşan Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kara yaptı.Kara, konuşmasında Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren istiklal marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir eser olduğuna değinerek, "Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel gösterge ifadesi olan istiklal marşımızı bize armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal marşını anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, milli mücadele ruhunu yakından tanımak bu ruhu hakkıyla hissetmek gerekir" dedi.Mehmet Akif Ersoy belgeseli gösterimi ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan sunumun ardından program sona erdi.
Kaynak: İHA
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