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İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü

Suşehri ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

12.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:40
İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü
Suşehri ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Fen Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, tiyatro ve müzik içerikli oratoryo gösterisinin ardından, program Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Tuncay Çakmak'ın konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Suşehri, Güncel

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