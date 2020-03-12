İstiklâl Marşının kabulünün 99. yıldönümü kutlandı
Bursa'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.
12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Bursa 'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.
Tayyare Kültür Merkezindki programa Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Bursa protokolü katıldı. Çınar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Okul Müdürü Ahmet Maman günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Canbolat verdi.
Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan şiir, oratoryo ve çeşitli sunumlardan oluşan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" isimli gösteri ile sona erdi. Çınar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyicilerin takdirini kazandı. - BURSA
Tayyare Kültür Merkezindki programa Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Bursa protokolü katıldı. Çınar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Okul Müdürü Ahmet Maman günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Canbolat verdi.
Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan şiir, oratoryo ve çeşitli sunumlardan oluşan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" isimli gösteri ile sona erdi. Çınar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyicilerin takdirini kazandı. - BURSA
Kaynak: İHA
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