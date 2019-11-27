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İstiklal Marşının orijinal basımı Araç Harp Müzesinde

İstiklal Marşının Ankara dışında ilk kez yayınlandığı Kastamonu Açıksöz Gazetesi 21 Şubat 1337 (1921) tarih ve 123 sayılı nüshası, 10 kıta olarak Osmanlı Türkçesi (Eski yazı) ile yazılmış şekle çerçeveleterek Araç Harp Müzesinde sergilenmeye başlandı.

27.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:24İstiklal Marşının orijinal basımı Araç Harp Müzesinde
İstiklal Marşının dışında ilk kez yayınlandığı Açıksöz Gazetesi 21 Şubat 1337 (1921) tarih ve 123 sayılı nüshası, 10 kıta olarak Osmanlı Türkçesi (Eski yazı) ile yazılmış şekle çerçeveleterek Harp Müzesinde sergilenmeye başlandı.

İstiklal Marşının orijinal basımı, Araç ilçesinin Tellikoz Köyünden Şehit İdris Hınık'ın eniştesi olan işadamı Muammer Küçükgüzel (Havalı) tarafından satın alınarak Araç Harp Müzesine bağışlandı. Tarihi orijinal belge, müzede bulunan diğer değerli belgelere eklendi. Müze sorumlusu Gazi Abdullah Savaş, şunları söyledi: "Şehit Ailesi olarak kabul ettiğimiz Sayın Muammer Küçükgüzel (Havalı) bu güne kadar Harp Müzesine defalarca yardımda bulunmuş, ayrıca Çanakkale Savaşında kullanılan 105 yıllık keçeden yapılma askeri üniformalı paltoyu satın alarak müzeye bağışlamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz" - KASTAMONU

Kastamonu, Ankara, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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