İstiklal Mücadelesi'nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı

İstiklal Mücadelesi'nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdıÇANAKKALE - Dünya dalış rekortmeni Derya Can, Çanakkale Savaşları ve İstiklal Mücadelesinde şehit olan kadınlar için Çanakkale Yat Limanı'nda tüpsüz bir dalış gerçekleştirerek, deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını taşıdı. Derya Can'ın anlamlı dalışını çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Dalış öncesi tezahüratlarla rekortmen sporcuya moral veren Çanakkaleliler, bol bol fotoğraf çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Tüpsüz dalış gerçekleştirerek deniz altındaki 100 kilogram ağırlığa sahip kağnı arabasını metrelerce çeken Derya Can, daha sonra Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak halka asker selamı yolladı. Alkışlar arasında denizden çıkarak tebrikleri kabul eden milli sporcu, bu tür bir dalışın daha önce dünyanın hiçbir yerinde yapılmadığını vurgulayarak, Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek için gerekli başvuruyu yapacaklarını dile getirdi."Aynı zamanda Guiness dünya rekoru"Dalış sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan ve "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde birçok kadın şehidimiz oldu ama birçoğunun ismini hepimiz unuttuk" diyerek sözlerine başlayan Derya Can, "Şerife Bacı vardı. 9 aylık bebeği ile cepheye mühimmat taşırken karda donarak öldüler. Biz de ondan esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal Mücadelesinde şehit olan tüm kadınlarımız için bu dalışı yaptık. Suyun altında 100 kiloluk bir kağnı arabası taşıdım. Gerçekten çok zordu. Ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizim yaşadığımız zorluklar gerçekten önemli değil. Kağnı arabasını kaç metre taşıdığımı daha sonra ölçeceğiz. Aynı zamanda Guiness dünya rekoru bu. Dünyada daha önce hiçbir şekilde yapılmamış bir dalış. Bunu tescilleteceğiz. Bu rekoru da kırmış olduk bugün. Anlamlı bir rekor oldu benim için" şeklinde konuştu.Açıklamalarının sonunda 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere de asker selamı yollayan Derya Can, "Kalbimiz onlarla. Onlar var olduğu için biz nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz" dedi.