Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İstiklal Ortaokulu, 60 aileye gıda yardımında bulundu.

13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:03
İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde İstiklal Ortaokulu, 60 aileye gıda yardımında bulundu.


İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat, her bir öğrenci ve veliyi başlarının tacı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu hassasiyetle ülkemizin hatta dünyanın büyük zorluklar içerisinde olduğu şu günlerde bizlerde görevi omuzlarımızda hissettik. Bir toplum farklı zamanlarda zor şartlardan geçer. Ancak o zor şartlardan nasıl çıkarsa omurga o şekli alır. Bizlerde iç ve dış tüm paydaşlarımızla dimdik bu süreci atlatmaya kararlıyız. Sınıf rehber öğretmenlerimizin belirlemiş olduğu 60 aileye bir mutfakta olması gereken tüm ayrıntılar düşünülerek; etinden süt ürünlerine, kuru gıdadan kahvaltılığına geniş bir liste ile gıda kolileri hazırladık ve bu kolileri ailelerin evlerine ulaştırdık. Maddi ve manevi destekleri için okulumuz personellerine minnet ve şükranlarımla teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Düziçi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Başkan Rıza Akpolat, hem saz çaldı hem türkü söyledi - Haber 11:53: Amazon ormanları alarm mı veriyor - Haber 11:52: Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek - Haber 11:52: Kırıkkale'de karantinadaki vatandaşlardan Türkiye'ye övgü - Haber 11:52: Araban Kaymakamı Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler