İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla yad edildi.
11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:15
Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy dualarla yad edildi.
Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bütün şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen, Milli mücadelemize katkıları ve başta İstiklal Marşımız olmak üzere eşsiz eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan toprakları için canlarını bir an düşünmeden veren bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun" dedi. - TEKİRDAĞ
Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bütün şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen, Milli mücadelemize katkıları ve başta İstiklal Marşımız olmak üzere eşsiz eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan toprakları için canlarını bir an düşünmeden veren bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Tekirdağ, Şarköy, Güncel
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