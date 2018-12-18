İstiklal Savaşı'nın Tanığı Tarihi Konak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tahtalı Mahallesi'ndeki tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla biliniyor. Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konak, Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırılmış. Çalışmaları süren yapının son olarak duvar imalatları ve duvarların iç ve dış sıvaları tamamlandı.

RESTORASYON HIZLA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nın döşeme işleri sürüyor. Pasa ve profil imalatlarına başlanan yapının döşeme kaplamaları montajı da başladı. Yapının ayrıca merdiven karkası yapımı devam ediyor. Yapının iç ve dış geleneksel sıva imalatları tamamlanırken tek kat astar boya atılmış doğrama ve dış pervaz montajı tamamlandı. Atölyelerde kapı yapım işlerine de başlayan ekipler, çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

218 METREKARE

Konak, 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra kullanılamaz olduğundan boşaltılmış. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapı. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerine sahip.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanmış. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkon ise gömme balkon tipinde. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.

KARARGÂH OLARAK KULLANILDI

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfrezenin kurucusu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ''Beş Divanlı Rıza Bey'' adını aldı.

Kaynak: Bültenler