İstiklal Yolu'nun Kalbinde Doğa Yürüyüşü

Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz
, tarih ve doğayla iç içe yürüyüş yapmak isteyenleri İstiklal Yolu'nda bulunan Türkiye
'nin en uzun üçüncü doğa yürüyüşü parkuruna davet etti.
Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere cephane ve tıbbi malzeme taşınması dolayısıyla tarihe "Milli mücadelenin lojistik hattı" olarak geçen, İnebolu
, Kastamonu, Çankırı
ve Ankara
arasındaki İstiklal Yolu, bir süre önce tarihi milli park ilan edildi.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin milli park ilan edilmesinin sevinçle karşılandığını söyledi.
İstiklal Yolu'nda bulunan İnebolu-Kastamonu arasındaki hattın Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüşü parkurları arasında olduğuna işaret eden Karadeniz, insanların burada yürürken Şehit Şerife Bacı ve daha birçok Kurtuluş Savaşı kahramanının hikayesini öğrenebileceğine dikkati çekti.
İnebolu Limanı'nın milli mücadele yıllarında Anadolu'nun dış dünyaya açılan tek penceresi olduğunu vurgulayan Karadeniz, "İnebolu'dan başlayan ve Ankara'ya kadar uzanan hat, Kurtuluş Savaşı'nın lojistik yolu olarak tarihteki yerini aldı. Limana getirilen cephane, lojistik malzeme, milli mücadeleye katılacak birçok insan ve düşünce adamı, Ankara ve Anadolu'ya İnebolu-Ankara arasındaki İstiklal Yolu hattını kullanarak ulaştı." ifadesini kullandı.
Karadeniz, tarihi yolda valilik tarafından çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:
"İstiklalin ruhunu taşıyan bu yol üzerindeki birçok tarihsel yapı restore edildi, yol heykel ve anıtlarla süslendi. Uluslararası işaretleme sistemi ile işaretlenen İstiklal Yolu'nun muhteşem doğası içinde 95 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun üçüncü doğa yürüyüşü parkuru oluşturuldu. Parkurda bağımsız doğa yürüyüşü toplulukları yürüyüş ve kamplar yaparken, her yıl Kastamonu Valiliğince İstiklal Yolu yürüyüşleri de düzenleniyor. Tarih ve doğayla iç içe yolculuk yapmak isteyenleri Türkiye'nin en uzun üçüncü doğa yürüyüşü parkuru olan İstiklal Yolu'na bekliyoruz."
Yaşar,Kastamonu,Türkiye,Karadeniz
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:14