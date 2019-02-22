İstikrar ve Refah, Afrika ile Asya Arasında Sinerji Oluşturacak"

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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ülkesinin, uluslararası toplum arasındaki istikrar ve refahın, Afrika ile Asya arasında önemli bir sinerji oluşturacağına inandığını belirterek, "Bu durum, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun daha serbest olmasına da imkan sağlayacaktır." dedi.Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile TOBB ETÜ Üniversitesi ortaklığıyla "Eleştirel Coğrafya: Hint Pasifiği ve Ortadoğu Perspektifleri" semineri düzenlendi.Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfındaki (TEPAV) seminerin açılış konuşmalarını Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ve TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya gerçekleştirdi.Miyajima, konuşmasının ilk bölümünü Türkçe yaparak, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de görev aldığını ve yoğun iş temposuna rağmen 25 şehri ziyaret ettiğini söyledi.Gittiği her yerde sıcak karşılanmaktan huzur duyduğunun altını çizen Miyajima, Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu belirtti.Büyükelçi Miyajima, Hint Pasifiği bölgesindeki barışı, istikrarı ve refahı desteklemenin Japonya'nın öncelikli diplomatik faaliyetlerinden birisi olduğuna işaret etti.Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin "açık ve özgür Hint-Pasifik vizyonu" konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Miyajima, "Japonya, uluslararası toplum arasındaki istikrar ve refahın sürdürülmesinin, Afrika ile Asya arasında önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyor. Bu durum, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun daha serbest olmasına da imkan sağlayacaktır." dedi.Miyajima, Afrika ile Asya'nın birbirine yakınlaşmasının, bölge insanları ve refahı açısından ana bileşen olacağına dikkati çekti.Japonya'nın Asya'dan Orta Doğu'ya kadar tüm coğrafyalarda demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü desteklediğini vurgulayan Miyajima, ülkesinin kıtalar arasındaki ilişkilerin ve yatırımların artması için çalışmalar yaptığını dile getirdi.Büyükelçi Miyajima, Japonya ile Türkiye'nin bu bölgeyi kalkındırmak için ortak çalışmalar yapabileceğine işaret ederek, ülkesi için açık ve istikrarlı uluslararası düzenin önemli olduğunu vurguladı.Japonya'nın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) için önemli çabalar sarf ettiğini belirten Miyajima, APEC'e, Avrupa ve Asya'dan 21 farklı ülkenin üye olduğunu hatırlattı."Türkiye ile görüşmeler hızlandırıldı"Miyajima, APEC kapsamında Türkiye ile Japonya arasındaki görüşmelerin hızlandığını kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazirandaki Japonya ziyareti öncesi temel bir anlaşmada uzlaşılmasını umut ediyoruz. Ayrıca, bu yıl Japonya G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle de Japonya'ya ziyaretini bekliyoruz." diye konuştu.Japonya'da 2019'un "Türk Kültür Yılı" ilan edildiğini belirten Miyajima, bu kapsamda birçok etkinlik yapılacağını sözlerine ekledi.Prof. Dr. Yalçınkaya da Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü ilişkilerin geçmişe dayandığını söyledi.Yalçınkaya, seminerin hazırlanmasında Büyükelçiliğin önemli katkılarının olduğunu ifade ederek, "Japonya, Türkiye'de akademik ve sosyal alanlarda yapılan birçok projeye destek veriyor." dedi.Açılış konuşmalarının ardından program seminerlerle devam etti.