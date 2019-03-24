İstikrarlı Başarılara Ulaşmak En Büyük Dileğimiz"

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yolculuğunda teknik direktör Şenol Güneş ile oyunculara çok inandıklarını belirtti.Milli takımın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı karşılaşma için TFF tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Güreli, Türkiye'nin uluslararası platformda hak ettiği istikrarlı başarılara ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu aktardı.Yeni bir başarı öyküsü yazma hedefiyle EURO 2020 yolculuğuna çıktıklarını vurgulayan Hüsnü Güreli, "Kalbi ay-yıldız ic¸in atan futbolcularımıza ve yo¨netim kurulumuz tarafından go¨revlendirilen teknik direkto¨ru¨mu¨z S¸enol Gu¨nes¸'e c¸ok inanıyoruz. Uluslararası platformda u¨lkemizin hak ettigˆi istikrarlı bas¸arılara ulas¸ması en bu¨yu¨k dilegˆimiz. Bu zorlu mu¨cadele su¨recinde, taraftarlarımızın es¸siz destegˆi ve sevgiyle kucaklaması da milli takımımız ic¸in ayrı bir motive kaynagˆı olacaktır. Tribu¨nleri kırmızı-beyazla donatacak tu¨m taraftarlarımızı, her s¸artta destek olmaya c¸agˆırıyoruz." ifadelerini kullandı.Tüm futbolseverleri Eskişehir Yeni Stadyum'a davet eden Güreli, Türkiye-Moldova maçının fair play içinde geçmesini diledi.