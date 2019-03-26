İstikrarlı Hırsız Aynı İş Yerini Bir Gün Arayla İki Kez Böyle Soydu

İstikrarlı hırsız aynı iş yerini bir gün arayla iki kez böyle soydu
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki bir mobilya atölyesi, bir gün içinde aynı kişi tarafından iki kez soyuldu. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye
Mahallesi 8. sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde iş yeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Güvenlik kamerasında kayıtları izleyen Yüce, hırsızlık olayının yaşandığı fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.Pazar günü yaşanan hırsızlık olayın ardından Polis
ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkararak şahısın yakalanması için çalışma başlattı.sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Cahit Yüce, yine bazı malzemelerin olmadığı fark etti.Tekrar iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını inceledi. İş yeri sahibi Yüce, aynı hırsızın akşam saatlerinde yeniden gelip ve ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü gördüğünü görünce şok oldu.Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Cahit Yüce, iş yerimizde güvenlik kamerası var ama yazı yazmadığımızdan dolayı şahsın kamera olmadığını sanıyor. Pazar günü vatandaşın biri sabah saat 10: 20 geçe bizim iş yerinin önünde geçerek bir kaç parça mal alıp götürüyor. Biz daha bu tür olaylar olduğunda kışı yakmak amacı götürüldüğünü düşünüp göz yumuyorduk. Aynı şahıs yine akşam saatlerinde gelip izinsiz bir şekilde malzemeleri götürdüğünü fark ettik. Bu işi ticarette dökmüş bizde güvenlik kamera görüntüleri polislere teslim ettik ve şahıstan şikayetçi olacağız. Başka kimsenin mallarını almaması için bizim yapacak bir şeyimiz yok artık diye konuştu.
Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Kaynak: İHA