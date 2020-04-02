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İstina Park'dan müşterilerine moral paylaşımları

Covid- 19 salgını sebebiyle tüm Türkiye'nin günlerini evde geçirdiği zaman diliminde markalar müşterilerine sosyal medyadan yaptığı pozitif mesaj içeren paylaşımlar ile moral veriyor. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden markalar yaptıkları paylaşımlar ile "evdekal" kampanyasına destek verirken, bu zor sürecin arkasından gelecek güzel günlere vurgu yapıyor.

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
İstina Park'dan müşterilerine moral paylaşımları

İstinyePark'da bugün sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile evlerinde zaman geçiren ziyaretçilerine bunun geçici bir dönem olduğunu, "En güzel yerden devam edeceğiz" sloganı ile paylaştı. Perakende sektörünün geçirdiği zor dönemlerin yakında atlatılacağını müjdeleyen İstinyePark, sektörde fark yaratan bu video içerik paylaşımı ile çok sayıda olumlu yorum alarak, hem sektöre hem ziyaretçilerine umut aşıladı.



Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Magazin
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