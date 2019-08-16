İstinaf, iki genç kıza dehşeti yaşatan sanıklara verilen cezayı yerinde buldu

ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce dövüp sonra da birine cinsel saldırıda bulunan, 3'ü kız 5 sanığa, 12,5 yıl ila 63 yıl arasında Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen cezayı İstinaf Mahkemesi yerinde buldu.

8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda B.Y.(17) ve C.Ç. (24) adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde Ahmet Değirmencioğlu (18), Sevcan Baki (20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dakikalarca dövüldü. Kızlar yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başın taşlara vurup, küfür ve hakaretler etti. Değirmencioğlu da bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çıplak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti. Ardından kızlardan B.Y.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasbetti. Eren Suci (24) de tüm olanları sigara içerek seyretti.

İki kızın şikayeti üzerine 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular tahliye edildi. 2 kız da şikayetlerini geri çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahküm edildi. Mahkeme, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. 4 tutuksuz sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararın kesinleşmesiyle birlikte N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı. Sanık Ahmet Değirmencioğlu'nun rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdüğü B.Y.'nin soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Dakikalarca darbedilen ve kendisine bıçak çekilen bir mağdurun, cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olmadığı" vurgulandı.

Sanık avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nde görüldü. 7'nci Ceza Dairesi, sanık avukatlarının istinaf taleplerini reddetti. Yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bulan İstinaf Mahkemesi, tüm sanıkların tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı. Sanıklar hakkındaki son sözü ise Yargıtay söyleyecek.

Kaynak: DHA