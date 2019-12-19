İSTİNAF MAHKEMESİ 25 ARALIK KUMPAS DAVASI KARARLARINI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, FETÖ/PDY tarafından yapılan ve takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaparak darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesi ile eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 63 sanığın cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaparak darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesi ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 63 sanıklı davayı karara bağladı.

Dosya üzerinden karar veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırılık olmadığına hükmetti.

Daire, 20 tutuklu sanıktan biri olan İsa Karayiğit'i, tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaparak darbeye teşşebbüs ettikleri gerekçesi ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu davayı, 24 Aralık 2018 tarihinde karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Arif İbiş, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner, "Özel hayatın gizliliği ihlal" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından da toplam 127 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptılırken, Mustafa Demirhan da bu suçlardan toplam 131 yıl 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırmıştı.

Mahkeme, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Herleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçlarından sanıklar Sabri Kızılkaya, Hayrettin Can ve Cihan Kasak'ı toplam 43 yıl altışar aya mahkum ederek, bu suçlardan sanık Murat Kaya'yı da 30 yıl hapse çarptırmıştı.

Sanık Ercan Taş'ı "Terör örgütüne üye olmak", "Görüntüleri gizlice ifşa etmek", "Haberleşme gizliliğini ihlal" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 42 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, sanıklar İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgeyi bozma veya yok etme" suçlarından 16 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti.

"Terör örgütüne üye olmak" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçlarından İsa Karayiğit'e 19 yıl 6 ay, Ufuk Sağdıç ve Şakir Parpar'a 15'er yıl hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan Mahmut Yavuz'u 15 yıl 4 ay 15 gün, Raif Bektaş ve Hüseyin Tokgöz'ü de 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Balı, Gürkan Tok, Turgay Dükenmez'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, sanık Emre Civan'ı "resmi belgeyi bozmak veya yok etmek" suçundan 6 yıl hapse, sanık Kamil Murat Adanır'ı da "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkum etmişti.

Sanıklar Hasan Serdar Koçyiğit, Volkan Demirdelen, Burhan İnönülü, Mahmut Uçar, Turan Güler, Ahmet Usta, Yusuf Ayyıldız, Yalçın Aksoy, Ulvi Şahin'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, başka suçtan tutuklu sanıklar Mahir Çakallı, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Şakir Parpar, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Sabri Kızılkaya, Ufuk Sağdıç, Murat Kaya, Mahmut Yavuz, İsa Karayiğit'in hükümle birlikte bu dosyadan tutuklanmasına hükmetmişti.

GÜLEN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme, FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyalarını bu davanın dosyasından ayırmıştı.