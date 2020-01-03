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İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

İstinaf Mahkemesi, bir internet sitesinde yazdığı yazıda, "Terör örgütü propagandası" yaptığı ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesi ile toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan hakkındaki cezayı onadı.

03.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:07

FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan hakkında, bir internet sitesinde 14 Haziran 2016 ve 18 Temmuz 2016 tarihlerinde yazdığı yazılarda, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından dava açıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2018 tarihinde bu suçlardan Altan'ı toplam 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.

ALTAN'IN AVUKATI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Ahmet Altan'ın avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürerek bu mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerinden kararını verdi. Daire, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu hükmün usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek onadı. Daire bu kararı oy birliği ile aldı.

Ahmet Altan'ın İstinaf Mahkemesi'nde onanan bu karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

Ahmet Altan, Güncel

Kaynak: DHA


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