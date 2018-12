İstinaf Mahkemesi Demirtaş'ın Cezasını Onadı

04 Aralık 2018 Salı 18:49



Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHAİstinaf Mahkemesi, HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 'ın 4 yıl 8 ay ve HDP eski Ankara Sırrı Süreyya Önder 'in 3 yıl 6 aylık hapis cezalarına ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.Kazlıçeşme'de yapılan 2013 Nevruz kutlamaları sırasında yaptıkları konuşmalarda, Silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilen Demirtaş ve Önder, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.DOSYA ÜZERİNDEN KARARA BAĞLADIİstanbul Anadolu Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi , Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder 'in İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.Daire, bugün dosya üzerinden verdiği kararda, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Sanıkların eyleminin yerel mahkeme tarafından doğru olarak nitelendirildiği belirtilen 2. Ceza Dairesi'nin kararında, sanıkların başvuru sırasında ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek İstinaf taleplerinin esastan reddine karar verildi.SANIKLARIN KARARA İTİRAZ HAKKI YOKKararda, bu kararın sanıklar yönünden kesin olduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı 'nın ise karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.NE OLMUŞTUHDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 17 Mart 2013 tarihinde Kazlıçeşme'de yapılan Nevruz kutlamaları sırasında yaptıkları konuşmalar nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Mahkeme, 17 Eyül 2018 tarihinde Silahlı terör örgütü propagandası suçundan her iki sanığı da ceza verdi. Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder de 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Demirtaş ve Önder'in avukatları bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.