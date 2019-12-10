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İstinaftan İzmir'deki darbe girişimi davası ile ilgili karar

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı.

10.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:56İstinaftan İzmir'deki darbe girişimi davası ile ilgili karar
Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetti.
Daire, ayrıca digˆer sanıklarla ilgili degˆerlendirmenin hu¨ku¨mle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.
Yeniden yargılanacak olan 66 sanık, 6 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.
Davanın geçmişi
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.
Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.
143 sanığın yargılanmasına İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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