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İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı

İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktıSAMSUN'da yapılan dere ıslah çalışması sırasında istinat duvarı çöken binanın temelinde yapılan teknik incelemede hasar oluşmadığı belirlendi.

23.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:04
İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
SAMSUN'da yapılan dere ıslah çalışması sırasında istinat duvarı çöken binanın temelinde yapılan teknik incelemede hasar oluşmadığı belirlendi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, istinat duvarının yeniden inşa edilmesi sonrası evlerine geri dönebilecek.
Olay, dün öğlen saatlerinde ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Afanlı Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayın ardından binanın temelinde hasar olup olmadığına yönelik teknik inceleme yapıldı. Binanın temelinde hasar oluşmadığı belirlendi. İstinat duvarı güçlendirme çalışmalarının ardından, akrabalarında kalan vatandaşlar binalarına geri dönebilecek.
'UCUZ ATLATTIK'
Apartmanda yaşayan ve dün geceyi teyzesinde geçirdiğini belirten Doğukan Keskin, "İstinat duvarını güçlendirmek için çalışma yapıldı ve kayalar dikildi. İstinat duvarıyla apartman arasına dolgu yapımı çalışması ise devam ediyor. Olayın ardından gelen ekipler dün akşam saatlerine kadar çalışmaya devam etti. Bu sabah itibariyle de yeniden geldiler. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Apartmanda yaşayanlar genelde akrabalarında kaldılar. Biz de ailecek teyzemin evinde kaldık" dedi.
İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı

Yeni Mahalle, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA


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