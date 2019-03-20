20 Mart 2019, 13:14
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İstinat Duvarı Çöktü: 4 İşçi Enkaz Altında Kaldı (1)

İstinat Duvarı Çöktü: 4 İşçi Enkaz Altında Kaldı (1)

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. 

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeSüt Üreticileri Birliğinde meydana geldi. 4 işçi istinat duvarının dibinde  atık su boru hattı döşediği sırada istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü 

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-Kurtarma çalışmaları 

-İşçilerin kurtarılması 

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

================ Organize Sanayi Bölgesi, Karapınar, İşçi, Güncel
Kaynak: DHA