İstinat duvarında toprak kaydı, 2 apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

İstinat duvarında toprak kaydı, 2 apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildiOnlarca vatandaş tahliye edilince yakınlarına sığındı Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldıKOCAELİ - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde iki bina arasındaki temelde toprak kayınca 2 apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir apartman ile alt kısmında bulunan bir apartman arasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarında yaşanan toprak kaymasını gören bina sakinleri panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, iki bina arasında kayan toprağın tehlike oluşturabileceğini değerlendirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Eski Hastane Sokak ve Maslak Sokak üzerinde bulunan 2 binanın tedbir amacı ile tahliye edilmesi kararı alındı. Alınan karar neticesinde 5 katlı 16 daireli apartman ile 4 kat 8 daireden oluşan apartman boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edilince yakınlarının evlerine gitme kararı aldı. Binalar ise belediye ekiplerince mühürlendi."Binayı boşaltmak durumunda kaldık"Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlara sürecin en kısa sürede tamamlanarak olayla ilgili çözüm bulunacağını kaydeden Hürriyet,, "Sizlerin yanınızdayız. İzmit Belediyesi olarak başta konaklama olmak üzere her türlü desteği sağlayacağız. Şuan da can güvenliğiniz için binayı boşaltmak durumunda kaldık. Yarın mühendisler binanın durumunu kontrol edip ona göre karar verecek. Bu süre zarfında mal güvenliğiniz için zabıta ekibi görevlendirdim. Gece boyunca ekiplerimiz hizmetinizde olacak" açıklamalarını yaptı."Çocuğumun evinde kalacağım"Boşaltılan binalardan birinde yaşayan Mehmet Baştürk, evlerinin tahliye edilmesi nedeni ile çocuğunun evinde kalacaklarını belirterek, "Ne yaşandı bilmiyorum, daha yeni geldim. Şiddetli yağmurlar nedeni ile toprak kaymış galiba. O zamanla bir yer yapmış. Bu binalar depremden olayı hasarlıydı zaten. Bölgede çalışma yapan iş makineleri de orayı oynattı. Yağan yağmurlarla da o toprak yerinden oynayınca zamanla kaydı. Şu an nasipte ne varsa o olacak. Ben çocuğumun evinde kalacağım" dedi."Yetkililer geldi, bizlerle çok güzel bir şekilde ilgilendiler"İnceleme başlatan yetkililerin kendileri ile yakından ilgilendiğini ifade eden bina sakinlerinden Atilla Yetişen, "Bahçe duvarından kaynaklanan bir durum vardı. Yetkililer geldi, bizlerle çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gereken işlemeleri yapacaklarını söylediler. Belediye başkanımız Fatma Hanım da geldi, bizlerle iyi bir şekilde ilgilendi. Gidecek evi olmayanlar için misafirhane açılacağını söyledi. Daha ne olsun. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Yarın mühendisler geleceklermiş. İncelemeler yapılacakmış. Eüğer bir kalıcı çözüm bulunursa kalıcı çözüm, geçici çözüm bulunacaksa da geçici çözüm bulunacak. 3-5 gün dışarıda kalacağız gibi duruyor" diye konuştu.