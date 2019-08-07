İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa
'nın Soma
ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Met Ali Baydemir'in (19) kullandığı 45 VF 081 plakalı otomobil, Turgutalp
Mahallesi Menderes Sokak üzerinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Bergama Caddesine düştü.
İhbar yerine olay yerine gelen Soma İtfaiye AKS ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.