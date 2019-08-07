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İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

07.08.2019 16:03 İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Met Ali Baydemir'in (19) kullandığı 45 VF 081 plakalı otomobil, Turgutalp Mahallesi Menderes Sokak üzerinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Bergama Caddesine düştü.
İhbar yerine olay yerine gelen Soma İtfaiye AKS ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Turgutalp, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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