Haberler » Güncel » İstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralı

İstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü, 10 metrelik istinat duvarını aşıp, yan yola devrildi.

20.10.2019 20:32İstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü, 10 metrelik istinat duvarını aşıp, yan yola devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, D-100 yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5156 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Midibüs, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını da aşarak, yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dilovası, Tavşanlı, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:03 Türkiye Off-Road Şampiyonası
21:57 Erzurum'a şehit ateşi düştü
21:54 Pakistan'dan Hindistan'a "ilan edilmemiş savaş" suçlaması
21:52 Bodrum'da şüpheli ölüm
21:52 Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
21:51 Spora dikkat çekmek için pedal çevirdiler
21:50 Giresun'daki şiddetli yağış
20.10.2019 22:06:59