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İstinat duvarının altında can verdi

Bursa'daki inşaatta çalıştığı esnada istinat duvarı üstüne yıkılan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

20.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18İstinat duvarının altında can verdi
'daki inşaatta çalıştığı esnada istinat duvarı üstüne yıkılan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün Bursa- yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. 49 yaşındaki Sabri Öztürk'ün üstüne istinat duvarı yıkıldı. Duvar parçaları kafasına isabet eden Sabri Öztürk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Bulgaristan'ın Koşukovak köyünde doğan Öztürk'ün cansız bedeni özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Öztürk, daha sonra, kılınan cenaze namazını müteakip Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

Sabri Öztürk, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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