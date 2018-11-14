İstiridye Mantarı Satışı İçin Başkan Türkmen'den Yer Talep Ettiler

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i makamında ziyaret etti.Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu ziyarette İstiridye Mantarı yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler vererek ilçede yetiştirilmeye başlanan istiridye mantarının tanıtım ve pazarlaması için Pazar yerinde mantar satışına yönelik yer talebinde bulundu.Ziyaretin ardından Akçaabat Belediye Başkanı şefik Türkmen ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu, ilçede Darıca Mahallesi'nde mantar yetiştiriciliği yapan kadın girişimci Emine Bayram'ın mantar üretim serasını ziyaret ettiler.İstiridye mantarının tadının çok güzel olduğunu belirten Başkan Türkmen, bu mantarın protein ve vitamin açısından da oldukça değerli olduğunu söyledi. - TRABZON