İstiridye tatlısı tarifi - İstiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İstiridye tatlı, diğer şerbetli tatlılardan farklı olarak yapılışı daha pratiktir. Görünüşü ve tadıyla sofraların olmazsa olmaz tatlısı olmaya adaydır. İrmik, hamur ve şerbetin olduğu istiridye tatlı, düşünüldüğünün aksine her saatte tüketilmeye hazır hafif bir tatlıdır. İstiridye tatlı hazırlanışı ve malzemeleri haberimizde.

İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ

İçi için

2 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

125 g tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

Şerbeti için

3 su bardak şeker

2. 5 su bardağı soğuk su

3~4 damla limon suyu

Üzeri için

İrmik

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

Tam bir saray mutfağı izlenimi yaratan istiridye tatlısının öncelinle şerbeti hazırlanmalıdır. Şerbeti için, su ve toz şekeri bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Ardından limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Hamuru için, yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi ilave edip, şeker eriyinceye kadar mikser yardımıyla karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp bir kalıp yardımıyla istiridye şekli verin.

Şekil verilen hamurları yağlı kağıt olan tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Soğuyan şerbeti pişmiş, sıcak tatlının üzerine gezdirin. Tatlılar şerbeti çekinceye kadar bekletin. Ilık servis yapılması önerilir.