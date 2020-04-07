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İSTKA'dan İstanbul'da 7 öncelikli projeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında biyoteknolojik ilaç alanında dışa bağımlılığının azaltılması yönünde faaliyetler yürütülmesinden medikal cihazlar için yerli ve milli...

07.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:14
İSTKA'dan İstanbul'da 7 öncelikli projeye destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında biyoteknolojik ilaç alanında dışa bağımlılığının azaltılması yönünde faaliyetler yürütülmesinden medikal cihazlar için yerli ve milli belgelendirme sistemi kurulmasına, sanayi firmalarının dijital dönüşümlerinden, derin teknoloji tabanlı girişimlerin faydalanabileceği kuluçka merkezi kurulmasına kadar 7 öncelikli alanda fizibilite projeleri desteklenecek.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürüteceği "Biyolojik Farmasötik Ajan Üretim Teknolojileri Geliştirme Merkezi: GLAB-BİYOFARMA" fizibilite projesi ile Ar-Ge'ye dayalı biyoteknolojik üretim yapılabilmesi için özel sektör, araştırmacılar ve klinik uygulayıcıların bir araya geleceği bir merkez kurulması amacıyla fizibilite çalışması yürütülecek. Yüksek katma değerli biyoteknolojik ilaç alanında ürün tedarikindeki dışa bağımlılığının azaltılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu, "Medikal Cihaz, Test, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu" fizibilite projesi ile medikal cihazların yurt içinde serbest dolaşımına imkan sağlayan yerli ve milli belgelendirme sisteminin kurulması hedefine yönelik fizibilite çalışması uygulanacak. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmesi ve insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenen faaliyetlere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A. Ş. proje ortağı olarak katkıda bulunacak.

İstanbul Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Boğaziçi Üniversitesi'nin de ortak olarak yer alacağı "İSO Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi" fizibilite projesi ile de sanayi firmalarının dijital dönüşümlerini gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülecek bir merkez kurulması amacıyla fizibilite çalışması hayata geçirilecek. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun dijital dönüşüm danışmanlık hizmetleri de geliştirilecek.

"Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi" fizibilite projesi kapsamında da mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasında eşgüdüm sağlayan bir model oluşturulması için fizibilite çalışması yapılacak. İstanbul Sanayi Odası Vakfı tarafından sunulan fizibilite faaliyetleri İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek.

Teknopark İstanbul A.Ş.'nin gerçekleştireceği "Derin Teknolojili Girişimler İçin Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi: DeepTech.ist" fizibilite projesi ile de savunma teknolojileri ve biyoteknoloji başta olmak üzere global pazarı hedefleyen teknoloji startuplarına ev sahipliği yapacak tematik bir kuluçka merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışması uygulanacak.

Korozyon ve Aşınma Test, Araştırma ve İleri Karakterizasyon Merkezi (KATİM) fizibilite projesi kapsamında da Türk Alman Üniversitesi Fen Fakültesi öncülüğünde ülkemizin korozyon kaynaklı ekonomik kayıplarını önemli ölçüde azaltacak bir merkezin yapılabilirliği ortaya konacak.

Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın öncülük ettiği GBase: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Merkezi fizibilite projesi ile de inovasyon, teknoloji, sanat ve girişimciliği bir araya getiren, gençler ve girişimcilerin faydalanabileceği, uluslararası iyi uygulama örneklerini ülkemize getirerek online ve offline eğitimler sunan uluslararası bir merkezin kurulması hedefiyle fizibilite çalışması yürütülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İSTKA'dan İstanbul'da 7 öncelikli projeye destek - Ekonomi

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