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İstMarina, 2020'nin ilk doğa fuarına ev sahipliği yapıyor

Bu yılın ilk doğa fuarına ev sahipliği yapan İstMarina AVM, macera ve doğaseverleri outdoor günlerinde bir araya getiriyor.

12.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:14İstMarina, 2020'nin ilk doğa fuarına ev sahipliği yapıyor
Bu yılın ilk doğa fuarına ev sahipliği yapan İstMarina AVM, macera ve doğaseverleri outdoor günlerinde bir araya getiriyor.
İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğa Sana Geliyor" outdoor hobi günlerinde bugün sürpriz isimler ağırlanacak.
Yılın ilk doğa fuarı boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra outdoor markalarına ait tüm ürünlerin indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu İstMarina AVM, birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.
Tüm misafirlerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşen fuar, 16.00-18.00 saatleri arasında ınfluencer'ları katılımcılarla buluşturacak.
14.00-16.30 saatlerinde verilecek Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi'nin ardından Doğada Yaşam Okulu tarafından yarışmalar düzenlenecek.
AVM'nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler, çekilişle bir adet BUFF ve bir kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu'nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.

Birçok katılımcı, çekiliş fırsatı da yakalayacak.
@istmarinaavm @outdoorstoreturkiye hesaplarını takip edip iki arkadaşını etiketleyen herkes çekilişe katılma hakkı kazanırken, her gün 3 talihli çekiliş sonucunda ödüllendirilecek.
Etkinliğin ardından Outdoor ana hesabından yapılacak olan çekilişle @outdoorstoreturkiye ve @istmarinaavm'yi takip eden katılımcılar, 3 kişiyi etiketleyerek çekilişe katılma hakkı kazanacak.
İstMarina AVM'de 200 TL alışverişe Audı Q2 kazanma şansı 15 Mart'a kadar devam edecek. Aynı çekilişte 3'er kişi iPhone XS ve 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.

Samsung, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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