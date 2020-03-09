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İstMarina AVM'den "Kadınlar Günü" etkinliği

İstMarina AVM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenlendi.

09.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:44
İstMarina AVM'den
İstMarina AVM tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenlendi.
DAP Yapı'nın açıklamasına göre, sosyal ve kültürel aktivitelerini sürdüren İstMarina AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirdiği söyleşi etkinliğinde iki önemli ismi ağırladı.
Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile ünlü şef Danilo Zanna'nın bir araya geldiği ve kadın-erkek ilişkilerinin konuşulduğu söyleşide, eğlenceli anlar yaşandı.
Burcu Esmersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadın-erkek eşitliğinin önemine dikkati çekerek, "Biz kadınlar olarak, eşitliğin peşindeyiz. Kadınlar, senede bir gün hatırlanmamalı. Emeğimizin, değerimizin, fedakarlığımızın her gün bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler çok özel varlıklarız, dünyayı güzelleştirecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.
Danilo Zanna ise kadınları her gün hatırlamak gerektiğini belirterek, "Eşimizin veya sevgilimizin giyim ve yaşam tarzına müdahale etmemeliyiz. O nasıl isterse öyle yaşamalıdır. Kadınlar saygıyı ve sevgiyi hak ediyor. Ben eşimi çok seviyorum ve tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Danilo Di Luca, Burcu Esmersoy, Ekonomi
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