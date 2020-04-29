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İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bağcılar İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

29.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:40
İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Yangından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber
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